Запад никак не ожидал молниеносной и скоординированной реакции ОДКБ на события Казахстане

Такой молниеносной и скоординированной реакции ОДКБ на Западе никак не ожидали. Наши миротворцы стали костью в горле для координаторов протестов, отрезвив одурманенных в прямом смысле слова бандитов и их поводырей. От того за рубежом все сильнее звучат истеричные обвинения и озабоченности в подавлении "мирных людей со светлыми лицами". Впрочем, нам это хорошо знакомо: все это пытались провернуть в Беларуси - не получилось. Отползли. Затаились. Теперь пытаются раскачать Казахстан, с другой стороны подбираясь к России и пытаясь нас разобщить. Об очередном провале "кровавых демократизаторов" Андрей Семченко.





Защитить Казахстан от террористов и внешнего вмешательства

Факт Ситуация в Казахстане стала относительно спокойнее. Заканчиваются вторые сутки контртеррористической операции. Мощную роль в этом сыграли усилия Организации договора о коллективной безопасности. Беспорядки понемногу сходят на нет.



Число задержанных - более 3 800. Ликвидировано более четверти сотни вооруженных бунтовщиков.

И радикалы понимают, что играют ва-банк. Ради разжигания беспорядков их накачали не только деньгами, но и бесплатными энергетическими напитками. А один из телеканалов показал, как молодчикам раздают оружие. И вооруженные террористы готовы к бою.





Президент Токаев в третий раз выступил с обращением к народу Казахстана





Касым-Жомарт Токаев предупредил, что города страны атакуют 20 тысяч хорошо подготовленных террористов. Среди них значительное количество иностранцев. Технология включает в преступную обойму и маргинальный элемент, для которого протесты - шанс нажиться на беззаконии. С такими у руководства страны разговор не то, что короткий, его не будет.

Правоохранительным органам мной дан приказ открывать огонь без предупреждения. Из-за рубежа звучат призывы начать переговоры с этими людьми. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с убийцами, насильниками, грабителями. Нам пришлось иметь дело с вооруженными бандитами - как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами! Поэтому их нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время! Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана





Особо прогрессивные начали возмущаться, мол, вмешательство третьих стран - старая отмазка. Конечно, закрывать глаза на внутренний конфликт неправильно. Но даже невооруженным взглядом видно: и координация протестов через зарубежные соцмедиа, и "мягкая сила" в лице неправительственных некоммерческих организаций - дело рук уж точно не казахстанских игроков.





На текущий момент в числе лидеров протеста две незарегистрированные в Казахстане партии, которые финансируются США, - это ДВК и "Оян, Казахстан". Кроме того протестное движение координирует базирующееся на Украине агентство БАСЕ, которое также финансируется США. Никита Мендкович, политолог (Россия)









Поэтому истерика западных инфлюенсеров и политиков понятна. Прибытие миротворческих сил ОДКБ не входило в планы заговорщиков. Хотя неоднократно подчеркивалось: миротворцы едут не воевать, а охранять правительственные здания и людей.





"Основными задачами коллективных миротворческих сил ОДКБ является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле". Никита Мендкович, политолог (Россия)









Наша задача - оказать максимальное содействие в наведение конституционного порядка и остановке братоубийственной войны, которая сегодня идет в Казахстане. Гибнут мирные граждане, а зачинщиками являются молодчики, которые инспирированы извне. Мы заинтересованы в скорейшем установлении мира на территории Казахстана. И, повторюсь, мы пришли на эту землю исключительно с миром. В случае необходимости в том числе и белорусской стороне будет оказана соответствующая помощь в аналогичных ситуациях. Хотя, конечно, мы делаем все, чтобы такую ситуацию на своей стороне ни в коем случае не допустить. Вадим Боровик, политолог

Тревожная кнопка, несмотря на скепсис недоброжелателей, сработала. Причем на усиление евразийской интеграции. Ведь помощь незабытой не останется. А безразличие обернулось бы против всех. Миссия миротворцев сыграла убедительно - и стратегически и, что немаловажно, морально.





Новость о прибытии этих военнослужащих дала казахским силовикам силы. Надо уточнить, что контингент не вмешивается в бои. А воюют они с господами, которые украли столько оружия, сколько нет на территории балтийских стран! Анатолий Шарий, блогер (Украина)





Важно помнить еще два аспекта. Во-первых, экономический.



Упускать казахский рынок Евразийский союз не собирается. Весь регион заинтересован в стабильной ситуации в Казахстане. Помимо этого страна - важная геополитическая точка на карте планеты. Тыл России, бок Китая. Для противника - удобное место для реализации войны с мнимой восточной угрозой.

На этой волне главы наших государств подчеркивают: важно не допустить проникновений бандитских группировок извне, как это было со снайперами на Майдане в 2014 году. Или что не так давно пытались провернуть в Беларуси: в 2020-м за день до выборов наши пограничники десятками возвращали на родину крепких украинских парней, которые не могли пояснить, зачем они прилетели в Минск.





Беларусь переломить не получилось - Запад выбрал очередную мишень. Но и в Казахстане марш-бросок не удастся. Братская помощь ОДКБ - разумный, консолидированный и цивилизованный ответ. Казахстанское обострение сыграло в пользу укрепления нашей интеграции.