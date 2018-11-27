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Молочная продукция из Беларуси составляет 80 % всего импорта в РФ

Сегодня в Красногорске открылся V международный агропромышленный молочный форум. Руководители предприятий и потенциальные инвесторы обсуждают перспективы и проблемы развития молочной отрасли. За 9 месяцев этого года экспорт в Московскую область белорусских товаров составил более 2 миллиардов долларов. Среди них 15 % приходится на экспорт молочной продукции.

В рамках форума проходит выставка российских и зарубежных компаний, где можно попробовать уже готовую продукцию - сыры, йогурты, сметану и кефир, а также увидеть ее производство.


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