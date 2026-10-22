Молочный экспорт Беларуси: 69 стран, 4 млрд долларов и курс на Азию и Африку

Молочная отрасль для Беларуси - это не только надои и фермы, это продовольственная безопасность и один из главных экспортных щитов страны. В 2026 году экспорт продовольствия может достичь рекордных 11 млрд долларов, и значительная доля здесь - за молочной продукцией.

Производство растет: почти 7 млн тонн молока и исторический рекорд надоя

Начнем с главного показателя. За январь-сентябрь 2026 года в сельхозорганизациях произведено почти 7 млн тонн молока - на 2,8 % больше, чем годом ранее. При этом на сельхозпредприятия приходится 97,9 % всего объема.

Стабильность поголовья - 1,3 млн коров - обеспечивается ростом продуктивности. В июне среднесуточный надой по стране превысил 20 кг на корову, что стало историческим рекордом.

Экспортная модель: 4 млрд долларов, 69 стран и ставка на Азию и Африку

Но ключевая особенность белорусской модели - ориентация на экспорт. Производство молокопродуктов почти втрое превышает внутреннее потребление. В 2025 году на внешние рынки ушло продукции на 4 млрд долларов, а география поставок охватывает 69 стран. Ассортимент - почти 2 тыс. наименований. Наиболее сильные экспортные позиции - сыры, на которые приходится 45 % молочного экспорта и сливочное масло.

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание":

"Главное, мы научились торговать в современных условиях. Они очень сложные: высокий уровень конкуренции, проблемы с логистикой, проблемы с транзакциями платежей, но в этих условиях мы показываем высокие результаты: 11 млрд долларов, почти плюс 20 % к прошлому году. Это колоссальные результаты. Ранее мы планировали только экспорт, даже 10 лет назад - около 5 млрд долларов, сейчас фактически мы увеличили вдвое и каждый раз перерастаем на 20 %. Это колоссальные результаты, но это огромный труд наших граждан, нашей науки, технологий, предприятий".

География действительно меняется. Если СНГ и Россия остаются основными рынками, то Азия и Африка становятся точками роста. В Китай экспорт за прошлый год вырос на 18 %. Летом первая партия сухого молока на сумму более миллиона долларов ушла в Индонезию. А страны Западной Африки в 2025 году закупили белорусского сухого молока и мороженого на 100 млн долларов.

Модернизация и качество: 1 703 комплекса и сорт "экстра"

За цифрами экспорта - системная модернизация. В стране работает 1 703 современных молочно-товарных комплекса, где производится свыше 80 % молока и содержится более 77 % дойного стада. Только в этом году построят и реконструируют около 80 таких объектов. Акцент - на автоматизации, такую задачу поставил Президент.

Мировые рейтинги подтверждают: Беларусь - заметный игрок на глобальном молочном рынке. По валовому производству молока страна занимает 13-е место в мире, но реальная сила - в эффективности и специализации. По экспорту сгущенного молока и сухой молочной сыворотки мы третьи в мире, по сырам – четвертые, по сливочному маслу - пятые. А по производству молока на душу населения Беларусь стабильно входит в число мировых лидеров.

Меняется и качество сырья. Порядка 74 % молока, поступающего на переработку, - это сорт "экстра". Именно он обеспечивает качество готового продукта. Стратегия развития молокоперерабатывающей отрасли на 2026-2035 годы предусматривает не только наращивание мощностей, но и освоение инновационной продукции. В планах - производство лактоферрина, концентратов сывороточных белков, сухих нормализованных смесей для творога и сыра.

Продбезопасность: тонна продукта на каждого жителя и 55-е место в мире

Стабильное обеспечение продовольственной безопасности - один из ключевых приоритетов государственной социально-экономической политики. В прошлом году страна произвела 9 млн тонн молочной продукции, по факту - тонна качественного продукта на каждого жителя страны.

Белорусская модель обеспечения продбезопасности получает высокую оценку на международном уровне: в мировом рейтинге мы занимаем 55-е место среди 113 стран. И это далеко не предел.