В продаже появился третий шоколад под брендом "Президент" - теперь это молочный "Нашим детям" с пониженным содержанием сахара

Впереди у школьников настоящий познавательный мир со взлетами и падениями. Время новых открытий и упорной учебы. И, конечно, еще на старте так хочется поддержать наших детей, зарядить их полезной энергией и позитивными эмоциями. На что и направлен еще один подарок от Президента, который придется по вкусу любителям сладкого.

Молочный шоколад "Нашим детям" с сегодняшнего дня на прилавках магазинов страны. До этого под брендом "Президент" был горький шоколад с разным содержанием какао и без сахара и пользовался спросом среди взрослых потребителей. Теперь же по поручению главы государства разработали десерт для маленьких сладкоежек. В молочной плитке - быстрые углеводы, которые улучшают когнитивные функции и интеллектуальную активность.

К тому же сами дети приняли участие в оформлении новинки, оценить результат может каждый - 5,5 тонны шоколада, а это 55 тысяч плиток "Нашим детям", доставлены по всем торговым объектам. Сладкую новинку вместе с белорусами оценила Ольга Медведь.

Идеал легкости, пластичности и, конечно, стройности - художественные гимнастки. О том, как грации изнуряют себя диетами, ходит немало легенд. Но спортсменки любят поесть, главное сбалансировано и в меру, в том числе и сладкое. Например, полезным углеводом, как горький шоколад, можно быстро восстановить силы после многочасовых тренировок. Но начинающие спортсменки, как и любые малыши, искушаются молочным и, пожалуй, единственным разрешенным допингом, ведь он для гормона счастья.

Кому как не детям оценивать этот премиальный продукт от Президента? За экспертным мнением мы обратимся к юной гимнастке - грации знают толк в сладком продукте, ведь съесть его могут совсем чуть-чуть. К тому же он не должен вредить фигуре, чтобы сохранять спортивную форму и при этом удовлетворять детские вкусы.

Это уже третий десерт под брендом главы государства. Дебютный, единичный выпуск и "Эксклюзивная" трилогия были горькими и без содержания сахара, сладости добавляли его заменители. Детская линия поддерживает снижение сахара на 15 % по сравнению со стандартным молочным на рынке.

Мы использовали три молока в шоколаде - это сухое цельное, обезжиренное и сгущенное, но сгущенное молоко просто так не зальешь в шоколад, тогда шоколад свернется. Поэтому мы старые технологии адаптировали к современному производству. Пробуя наш шоколад, вы почувствуете легкую нотку присутствия сгущенного молока, высушенного дополнительно при высоких температурах. Это полуручной трудоемкий процесс. Олеся Гончарова, главный технолог СОАО "Коммунарка"

"Нашим детям" и лучшие ингредиенты в рецептурном составе. Его разрабатывали около 2,5 лет, за это время было 26 различных вариантов. В финальной формуле содержится венесуэльское тертое какао, обжаренное по специальной технологии. Оно придает шоколаду цветочно-ореховые нотки. Молочные компоненты используются белорусских производителей. Для большей сливочности и мягкости добавлен молочный жир.

Под детский шоколад президентского бренда - новая высокотехнологичная линия. Этот конвейер производит 1 000 килограммов всего за час. Процесс полностью автоматизирован, участие человека практически не требуется, все несовершенства плиточек распознает и сортирует робот.

100 г шоколада бренда "Президент" "Нашим детям" = 1 стакан молока

Первая партия молочного президентского уже отлита. 5,5 тонны шоколада, что в эквиваленте 55 тысяч плиточек "Нашим детям", завернуты и развезены по торговым объектам страны. Кстати, упаковку новинки разработали сами потенциальные покупатели и поедатели. Мелками, карандашами и красками воспитанники детского дома воплощали свои мечты, желания и надежды на будущее. На обертке разместили собирательный образ детских рисунков.

Шоколад мы производим в той же форме, в том же дизайне, как и шоколад "Президент Эксклюзив". На нем, на каждой плитке шоколада будет нанесен национальный орнамент, рисунок. Вес каждой плитки шоколада составляет 100 граммов. Татьяна Пармон, начальник отдела маркетинга и рекламы СОАО "Коммунарка"

Мы посчитали по рецептуре, если мы съедим одну плитку шоколада "Нашим детям", мы выпьем один стакан молока. Олеся Гончарова, главный технолог СОАО "Коммунарка"





Продукт для маленьких сладкоежек должны оценить и взрослые. Для дегустации мы выбрали самых искушенных и требовательных, честных и невозмутимых. Все они - авторитетные наставники музыкального шоу-проекта Х-Factor. Вокальными данными их пытались удивить сотни участников телекастингов, а какие нотки они распробовали в белорусском шоколаде?

Шоколад - самый популярный десерт в мире! Ежегодно покупатели тратят миллиарды долларов на это лакомство и, конечно, о пользе и вреде продукта ходит множество мифов. Развеять их или подтвердить нам поможет компетентный специалист. А раз молочные плиточки "Нашим детям", то и доктор должен быть детским. Ольга Кардыш - постоянный консультант телепроектов о здоровье, в профессии уже почти два десятка лет, вылечила не один переевший шоколада животик.

Белорусский Дед Мороз летом готовит не только сани, но и сладкие подарки малышам. Заслуженный артист Беларуси Владимир Радзивиллов - бессменный зимний волшебник Главной елки страны. Только в новогодний марафон у него по три представления в день, так что сколько исполнил желаний и тонн шоколадных подарков раздал - даже не сосчитать. Конечно, угостился и президентским молочным.

40 копеек от продажи каждой шоколадки направят в детские дома