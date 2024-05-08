Работали не покладая рук. Молодая пара задержана за организацию порностудии в Борисове. 25-летний житель Минского района и его 23-летняя супруга снимали контент для взрослых. Ролики публиковали на тематических сайтах, так и зарабатывали. Судя по снимкам студии, молодые люди не успели обзавестись какой-то профессиональной техникой для съемок и дополнительными гаджетами, но это никак не станет для них смягчающим обстоятельством. Возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов.

Сегодня такой пикантный способ заработка все чаще встречается среди молодых людей. Не отдавая себе отчета в последствиях, парни, а чаще всего девушки, регистрируются на порносайтах и начинают трудиться в поте лица. Но у нас в стране такая самозанятость запрещена. Так что если руки не для скуки, лучше к родителям на огород - они быстро найдут правильное применения свободным рукам.