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Молодая пара задержана за организацию порностудии в Борисове
Работали не покладая рук. Молодая пара задержана за организацию порностудии в Борисове. 25-летний житель Минского района и его 23-летняя супруга снимали контент для взрослых. Ролики публиковали на тематических сайтах, так и зарабатывали. Судя по снимкам студии, молодые люди не успели обзавестись какой-то профессиональной техникой для съемок и дополнительными гаджетами, но это никак не станет для них смягчающим обстоятельством. Возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов.
Сегодня такой пикантный способ заработка все чаще встречается среди молодых людей. Не отдавая себе отчета в последствиях, парни, а чаще всего девушки, регистрируются на порносайтах и начинают трудиться в поте лица. Но у нас в стране такая самозанятость запрещена. Так что если руки не для скуки, лучше к родителям на огород - они быстро найдут правильное применения свободным рукам.
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