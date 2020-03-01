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Молодечненскому району - 80!
Вместе с культурными достижениями у Молодечненского района имеются и стабильные экономические успехи. Промышленную продукцию отсюда поставляют в 42 страны мира. Работают в районе и более 5 000 представителей малого бизнеса. Весомый вклад у аграриев Молодечненского района в общий каравай области. В лидерах держатся не один год. Молодечно - стотысячный город молодых. Здесь ежегодно строят несколько десятков тысяч квадратных метров жилья. Обеспечивают квартирами многодетные семьи.
О больших успехах малой родины - Наталья Кезик. Недавно педали для электробусов в Беларуси были импортным товаром. Первую пару отечественных устройств на предприятии собрали три года назад. С тех пор потребность в продукции растет непрерывно. В этом году заказ увеличился в несколько раз - рассчитывают укомплектовывать педалями сорок машин в месяц.Всего на электромеханическом заводе две сотни человек выпускают свыше сорока наименований продукции. Например, для железной дороги - замедлители, это ручной тормоз для колес поезда. Вес одной такой конструкции - от 12 до 28 тонн. За год собирают полсотни. Кроме Беларуси, поставляют их в Россию, Прибалтику, Казахстан и Украину.
Получать неплохую прибыль получается у многих предприятий района
В этом секторе экономики задействованы 11 000 человек. А спрос на продукцию есть в 42 странах мира.Не отстает в темпах роста и сельское хозяйство. Аграрии Молодечненского района держатся в лидерах областных "Дожинок". Среди них и сельхозпредприятие "Городилово". Здесь буренки недавно отпраздновали новоселье.Хозяйство небольшое - штат около ста человек, работает на самоокупаемости. Зарабатывать получается на продаже белковых кормов - реализуют половину своего урожая. И на молоке. Надои за три года в хозяйстве увеличились более чем в два раза.
Активно в районе развивается и медицина
Здесь вскоре полноценно будет функционировать специализированный центр медпомощи. Уже работает аппарат МРТ, ждут открытия ангиографического комплекса. Человек года, заведующий отделением кардиологии Михаил Шавлюк в штате родной больницы сорок лет. Прошел путь от фельдшера скорой помощи до одного из лучших специалистов в районе. За это время, признается, никогда не планировал уехать из города, в котором прожил почти полвека.
Есть и для меня в Молодечно любимые места, потому что этот город - моя малая родина. Например, сейчас мы находимся во дворе, где прошло мое детство, а это дом, где я выросла, есть еще одно из дорогих мест - это школа. В гимназии № 7 училась 11 лет. Как раньше, так и сейчас это учреждение образования - одно из лучших в районе.
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