Молодечно примет День белорусской письменности в 2027 году

5 сентября в Костюковичах во время гала-концерта XXXIII Дня белорусской письменности прошла торжественная церемония передачи вымпела столицы Дня белорусской письменности. В 2027 году праздник книги, истории и культуры пройдет в Молодечно.

А 6 сентября продолжают писать 33-ю главу Дня белорусской письменности. Костюковичи чествуют победителей, признанных лучшими в республиканских конкурсах Союза писателей, много цитируют Кулешова и Чигринова - уроженцев костюковичской земли.

О том, чем еще привлекают читателей и какая атмосфера царит в самом восточном городе Беларуси, см. видео.