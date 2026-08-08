Молодечно принял эстафету марафона МВД "110 лет в едином строю!"

Молодечно принял эстафету идеологического марафона МВД "110 лет в едином строю!".

У Дворца культуры в рамках акции "За безопасность - вместе!" расположились интерактивные площадки. Была организована выставка современной и ретротехники, желающие могли ознакомиться с вооружением спецподразделений, а также посмотреть зрелищные показательные выступления кинологов со служебными собаками.

Важная часть марафона - торжественный ритуал памяти. У мемориального комплекса в честь освободителей в парке Победы почтили память защитников Молодечно, павших в годы Великой Отечественной войны. Участники церемонии возложили венок и цветы к мемориалу.

В рамках торжественного мероприятия прошло чествование лучших стражей порядка, которым вручили заслуженные государственные и ведомственные награды, а также погоны очередных специальных званий.

Одним из основных событий марафона стал праздничный концерт. Перед гостями выступили ведомственные коллективы, известные артисты и дети. Звучали патриотические песни, лирические композиции. Большой марафон продолжит свое движение по городам Беларуси.