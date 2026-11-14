Молодечно станет культурной столицей СНГ в 2027 году

Эстафету новой культурной столицы СНГ у армянского Мегри официально принял белорусский город Молодечно. На финальном гала-концерте белорусской делегации вручили символический вымпел - полотно с изображением солнца, как олицетворение непрерывного круговорота культур.

Уже с января 2027 года центром главных арт-проектов Содружества в сфере искусства - от выставок до кинофестивалей - станет Минская область.

Молодечно - культурный центр не только Минской области, а всего постсоветского пространства.

Молодечно официально принял эстафету культурной столицы, а значит, в ближайшие 12 месяцев именно этот город станет главным центром притяжения для всего Содружества. Пока главная партитура года еще пишется, ее размах понятен уже здесь. Дворец культуры примет гранд-церемонию открытия, которая соберет десятки делегаций.

Молодечно получил статус культурной столицы СНГ не авансом. Город годами бережно собирал свой уникальный бренд - 36 коллективов в районе имеют статусы "народный", "образцовый" и "заслуженный".

Татьяна Цегалко, директор Дворца культуры г. Молодечно:

"В этом же году мы будем отмечать свой 25-летний юбилей Дворца культуры. Мы готовимся, создаем новые творческие проекты. Будут различные концертные программы наших коллективов, и не только. Поэтому сцены Дворца культуры и амфитеатра открыты для всех творческих коллективов".

У самой колоритной сцены города - летнего амфитеатра - появится новый образ. Инженерное сооружение укроет зрительный зал стильным сводом. Масштабный проект - в инвестиционной программе Минской области.

"В апреле мы откроем красивый амфитеатр с крышей. Количество мест останется то же самое - 2,6 тыс.", - поделилась начальник отдела культуры Молодечненского райисполкома Ольга Ананьева.

От торгового местечка и областного центра во времена БССР до крупного современного города - за более чем 6 веков истории Молодечно сохранил свою культурную самобытность. Это земля подарила миру "песняра", малая родина Янки Купалы - Вязынка - место силы творцов.

Мария Кажуро, замдиректора Молодечненского центра ремесел:

"Представляем три основных направления белорусского ремесленничество: соломоплетение, вытинанка и изделия из льна".

Более 30 масштабных арт-проектов - в афише культурной столицы СНГ: международные кинопоказы, музыкальные вечера, выставки ремесленников. Уникальный культурный бренд есть и у труппы драматического театра.

Елена Соколовская, директор Минского областного драматического театра:

"В 2025 году мы взяли национальную премию за лучший спектакль драмы для малой сцены. Для нас это большая гордость, почет".

В 2027 году Молодечно не просто примет статус культурной столицы СНГ, но и станет центром Дня белорусской письменности. Два масштабных праздника - один большой диалог культур, для которого не существует границ. Ранее эту престижную эстафету Содружества уже принимали Гомель, Могилев и Брест.