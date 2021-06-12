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"Молодечно-2021": в программе второго дня концерты, театральные, музыкальные и поэтические встречи

В Молодечно второй день национального фестиваля белорусской песни и поэзии. В программе праздничных мероприятий концерты, театральные, музыкальные и поэтические встречи, а также молодежные интерактивы и флешмобы. Ярким событием форума стал гала-концерт "Маладзічок" зажигает звезды". На сцене Молодечненского дворца культуры выступили лауреаты XI Открытого конкурса юных исполнителей эстрадной песни "Маладзічок-2021". Первоначально в творческом состязании приняли участие 60 исполнителей от 6 до 18 лет. Победители порадовали гостей фестиваля своим талантом.

Сегодня вечером на сцену Летнего амфитеатра выйдут звезды белорусской эстрады и победители конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни-2021. Завтра вниманию участников и гостей форума - концерт белорусского государственного ансамбля "Песняры", посвященный 80-летию со дня рождения народного артиста СССР Владимира Мулявина.


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