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"Молодечно-2023" покоряет артистов и зрителей
Кто сразит своей "мовай" и тембром в Молодечно? 21 вокалист (по трио от каждого региона Беларуси) сейчас борется за победу в конкурсе молодых исполнителей белорусской эстрадной песни.
Конкурс проходит в 21-й раз в рамках фестиваля белорусской песни и поэзии. Второй тур состязания стартовал в полдень. От артистов пересказ песен от белорусских авторов исключительно на "роднай матчынай". Исполнители обратились к уже проверенному репертуару песни на стихи народные. Вокалистам от 16 лет до 31 года.
Роман Козырев, художественный руководитель ансамбля "Песняры"
Были несколько исполнителей - и девушки, и парни, которые просто вообще покорили. Несколько абсолютно новых имен, я уверен, которые мы будем слушать дальше на нашей эстраде. Я уверен, что они дальше пойдут, поэтому я в который раз убеждаюсь, что "Молодечно" - нужный конкурс, нужный фестиваль, и он дальше должен жить.
Для меня очень важно было не только услышать красивый тембр, а увидеть, что артист по-настоящему душевно имеет принадлежность к своей стране и может раскрыть лучшее, что есть у нас, в нашей прекрасной Беларуси. Поэтому в этот раз я была, наверное, как никогда не предвзята.
Сейчас на телеканале "Беларусь 3" идет прямая трансляция финального тура конкурса в сопровождении оркестра имени Финберга. К слову, его главный дирижер в составе профессионального жюри.
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