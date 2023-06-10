"Молодечно-2023" покоряет артистов и зрителей

Были несколько исполнителей - и девушки, и парни, которые просто вообще покорили. Несколько абсолютно новых имен, я уверен, которые мы будем слушать дальше на нашей эстраде. Я уверен, что они дальше пойдут, поэтому я в который раз убеждаюсь, что "Молодечно" - нужный конкурс, нужный фестиваль, и он дальше должен жить.