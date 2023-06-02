Молодечно готовится к фестивалю белорусской песни и поэзии, билеты уже в продаже

В 22-й раз конкурсанты из всех регионов Беларуси поборются за Гран-при фестиваля и специальный приз имени Владимира Мулявина - хрустальную гитару. В этом году впервые выступления второго и третьего туров конкурса молодых исполнителей можно будет смотреть в прямом эфире телеканала "Беларусь 3". А на первой кнопке - торжественное открытие с участием финалистов проектов X-Factor, "Фактор.by" и Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга.