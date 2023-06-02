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Молодечно готовится к фестивалю белорусской песни и поэзии, билеты уже в продаже
Всего неделя остается до главного праздника белорусской культуры! Город мастеров, творческие встречи с композиторами и концерты знаменитых артистов. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно-2023" стартует 9 июня.
В 22-й раз конкурсанты из всех регионов Беларуси поборются за Гран-при фестиваля и специальный приз имени Владимира Мулявина - хрустальную гитару. В этом году впервые выступления второго и третьего туров конкурса молодых исполнителей можно будет смотреть в прямом эфире телеканала "Беларусь 3". А на первой кнопке - торжественное открытие с участием финалистов проектов X-Factor, "Фактор.by" и Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга.
Также по всему городу планируют организовать тематические площадки. В честь идейного вдохновителя фестиваля на фасаде Амфитеатра разместят памятную доску Михаила Финберга.
Билеты на церемонии торжественного открытия и закрытия уже в продаже.
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