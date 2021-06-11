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Молодечно сегодня живет Национальным фестивалем белорусской песни и поэзии "Молодечно-2021"

Этот сезон юбилейный - двадцатый! С самого утра в городе царит праздничная атмосфера. Центральным событием стал конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Сейчас прослушивание финалистов в сопровождении Национального академического концертного оркестра под руководством Михаила Финберга подходит к завершению. В финальном этапе конкурса участвовали 20 молодых вокалистов из всех уголков Беларуси. Имена лучших назовут вечером на церемонии торжественного открытия форума в Летнем амфитеатре. Пока город превратился в ярмарку, которая собрала музыкальные коллективы и народных мастеров из всех концов страны.

В рамках фестиваля проходят выставки и мастер-классы, концерты и встречи с творческими гостями форума. В программе также парад духовых оркестров, участники которого специально съехались в Молодечно из разных городов нашей страны.


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