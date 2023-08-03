Молодечно встречает участников II Игр стран СНГ. Сегодня прибыли спортсмены из Армении

Беларусь продолжает активно принимать участников главного спортивного события года - II Игр СНГ. Прибывают делегации из разных стран. Сегодня Молодечно встречает спортсменов из Армении, у команды по пляжному волейболу боевой настрой. Возле гостиницы в центре города гостей приветствовал символ Игр - Рыся. Завтра у атлетоввремя тренировок. Состязания начнутся в субботу в спорткомплексе "Огонек". Всего в составе команды Армении 60 человек, которые примут участие в соревнованиях по 14-ти видам спорта.