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Молодечно встречает участников II Игр стран СНГ. Сегодня прибыли спортсмены из Армении

Беларусь продолжает активно принимать участников главного спортивного события года - II Игр СНГ. Прибывают делегации из разных стран. Сегодня Молодечно встречает спортсменов из Армении, у команды по пляжному волейболу боевой настрой. Возле гостиницы в центре города гостей приветствовал символ Игр - Рыся. Завтра у атлетоввремя тренировок. Состязания начнутся в субботу в спорткомплексе "Огонек". Всего в составе команды Армении 60 человек, которые примут участие в соревнованиях по 14-ти видам спорта.

Для спортсменов создали все условия: в гостинице подготовлены комфортные номера, разработано меню. Площадку по пляжному волейболу обновили: отремонтировали трибуны, выровняли песочное покрытие, оборудовали раздевалки и фан-зону. После игр участников ждет обзорная экскурсия. Команды увидят не только достопримечательности города, но и отправятся в мемориальный комплекс "Хатынь" и на "Линию Сталина".

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