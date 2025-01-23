Молодежь Беларуси и выборы: новое поколение заинтересовано в повышении своей политической культуры

В избирательный процесс активно вовлечена молодежь Беларуси. Она заинтересована в повышении своей политической культуры. Об этом говорили во время тематической пресс-конференции.

Главной темой встречи молодых лидеров стала электоральная кампания. Обсуждали не только актуальные вопросы общественно-политической жизни страны, но и говорили о новых молодежных электоральных проектах.

В частности, это информационно-просветительский марафон "Выбирай.бай", в рамках которого члены Молодежного совета посещают молодежные коллективы и разъясняют различные новеллы в законодательстве, настольно-образовательная игра "Выбор.бай", турниры которой проводятся по всей стране. Также реализован информационно-образовательный проект "Академия выборов" - это серия тематических видеолекций по избирательной тематике.

Дмитрий Муравейников, председатель Молодежного совета при Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Мы видим, что молодежь заинтересована в своем политическом участии. Об этом говорят данные по членам участковых комиссий среди молодежи. Также мы видим это по количеству национальных наблюдателей в возрасте до 31 года. По данным ЦИК Беларуси, 5 971 молодой человек аккредитован комиссиями в качестве наблюдателя, что составляет порядка 13,5 % из общего числа национальных наблюдателей. 3 412 граждан до 31 года представлены в участковых комиссиях и составляют порядка 6 % из общего числа членов участковых комиссий".

Участие в предстоящей электоральной кампании примут более 88 тыс. впервые голосующих молодых людей. Напомним, в Беларуси запустили электоральный чат-бот. Теперь любой желающий может получить актуальную и достоверную информацию о выборах: там собрана информация о кандидатах в Президенты. Также бот ответит, как найти свой избирательный участок, где и когда можно принять участие в голосовании и что делать на избирательном участке.