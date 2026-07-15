Молодежь и IT-развитие страны: команда БГУ стала победителем престижной Международной IT-олимпиады

Команда БГУ показала лучшие результаты в ключевых направлениях подготовки IT‑специалистов и подтвердила высокое качество национальной школы информационных технологий на международной арене.

Белорусский государственный университет вновь подтвердил статус кузницы молодых и одаренных IT-кадров страны. По результатам Международной олимпиады в сфере IT команда БГУ - в лидерах.

20 студентов и выпускников Белорусского государственного университета вошли в состав команды, которая принесла вузу первое место в общем зачете престижной олимпиады. "IT-Планета" - это турнир, который на протяжении многих лет выявляет и поддерживает талантливых студентов и молодых специалистов в сфере информационных технологий. В 2026 году финал прошел в онлайн-формате.

Анастасия Гусейнова, старший преподаватель кафедры многопроцессорных систем и сетей ФПМИ БГУ:

"Я как преподаватель считаю, что самое главное - это создать ситуацию успеха. Т. е. человек должен верить в себя, у него должно быть желание сделать что-то стоящее".

Награды разыграли по 9 направлениям: от проектов в сфере информационной безопасности и разработки веб-приложений до прикладного программирования и беспилотных авиационных систем. Работы победителей - это проекты, которые могут быть внедрены в реальный сектор экономики. Например, разработка студентов, говоря простым языком, поможет отличить фейк от правды. Особенно это актуально в условиях возрастающих случаев мошенничества как офлайн, так и онлайн.

Ульяна Курилина, студентка ФПМИ БГУ:

"Наш проект предоставляет сервис, который помогает быстро проанализировать медиаконтент, т. е. лица людей, и быстро сказать, это сгенерированный или оригинальный контент. Также предоставляется модуль защиты, который позволяет защитить медиаконтент от последующего изменения мошенниками каких-то медиафайлов. Мне кажется, что у этого проекта достаточно много векторов развития".

Концепция еще одной разработки направлена на помощь людям в самостоятельных тренировках. Это мобильное приложение, которое помогает следить за техникой выполнения упражнений в режиме "здесь и сейчас".

Арсений Ханчевский, студент ФПМИ БГУ:

"Наверное, самой сложной была разработка самих алгоритмов. Она все еще находится на этапе прототипа, поскольку надо опираться на спортивную литературу и опыт тренеров".

В Беларуси создана и действительно функционирует система поддержки молодых дарований - это интеллектуальная творческая элита, таланты и трудолюбие которой не перестают удивлять. Ребята быстро осваивают новое и генерируют нестандартные идеи. Самое главное - в этом есть поддержка.