Молодежь Могилевской области приняла участие в акции "Беларусь адзіная"

О важности сохранения исторической правды, мира и спокойствия в обществе - главное, о чем говорят участники республиканской акции "Беларусь адзіная".

14 сентября спикеры из числа молодых патриотов побывали сразу в нескольких учебных заведениях Могилевской области. Встретились с учащимися Климовичского аграрного и Кричевского аграрно-строительного колледжей. Квесты, экскурс в историю праздника Дня народного единства и государственных символов, а еще вместе пели белорусские хиты.

Евгения Калечиц, председатель молодежного крыла Белорусского союза женщин:

"Они очень отзывчивые и контактные. Они знают историю и подпевают белорусским песням. На них не страшно оставить страну".

Победители конкурсов на площадках отмечены подарками. Такая форма общения, когда спикеры и молодежь говорят на "одном языке", становится все популярнее.