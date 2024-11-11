Молодежь рассказала, готова ли взять в свои руки будущее Беларуси

Мы отдаем нашу страну в руки новому поколению! Этот тезис звучал от Президента Беларуси Александра Лукашенко во время вручения традиционных в рождественское время премий "За духовное возрождение".

На таких встречах глава государства всегда затрагивает глубокие темы. Президента волнует, как будет завтра жить страна. Именно молодежи предстоит продолжать исторический путь Беларуси в меняющемся со стремительной скоростью мире. Александр Лукашенко нередко, общаясь с юношами и девушками, подчеркивает их особую и ответственную роль в развитии страны.

Стефания Винничек

Мотивированная, образованная, активная молодежь - это стратегический ресурс любого государства. А инвестиции в подрастающее поколение - инвестиции в будущее.

Какое оно, новое поколение белорусов, которые вот-вот будут учить, лечить, строить и управлять этой страной? Многие утверждают, что амбициозные цели ставят себе не все. Студент магистратуры, преподаватель в университете и корреспондент "Первого информационного" - хороший пример, как можно все успевать и для чего это делать.

Стефания Винничек, корреспондент:

"С 1 курса университета я работала и осваивала другую специальность, которая привела меня в Белтелерадиокомпанию. Я этому благодарна, потому что, получая юридическую специальность по направлению "юриспруденция", которую продолжаю изучать в магистратуре уже с международным уклоном, я также преподаю и студентам. Очень классно, что есть возможность совмещать трудовую и учебную деятельность".

От 14 до 30 лет - это возрастные границы для слова "молодежь". В стране это каждый пятый белорус. Школьник, студент, молодой специалист - в зависимости от того, как человек проходит эти этапы, зависит будущее. В Беларуси давно поняли, что нужны, кроме людей с высшим образованием, и рабочие специальности, просто преподаваться они должны на уровне. Но если человек и выбирает высшее образование, то практика должна быть сразу. Сразу и зарабатывать первые деньги, и пробовать себя в профессии - в сегодняшних реалиях это жизнеспособная модель.

"Мы отдаем нашу страну в руки новому поколению. Я почему вам об этом говорю? Я говорил об этом в церкви, чтобы люди услышали это. А вам говорю потому, что нам с вами придется это поколение сформировать, нам с вами придется их посадить в свои кресла - работников творческих, культуры и так далее. И во власть. Тяжелейшая работа, но мы настроены ее организовать и провести", - отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Это видно даже по команде Президента, например, не так давно занявшим свои должности главы и заместителя Администрации Президента Дмитрию Крутому и Александру Егорову - 43 года и 39 лет. Эту же тенденцию можно проследить и в кабинете министров. Например, новому министру культуры Беларуси тоже чуть больше 40 лет.

Наши духовные ценности мы сохраняем как можем. И будем передавать своим потомкам, а значит, все будет хорошо. Самое главное, чтобы мы оставались людьми. Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси

Недавно во время вручение премий "За духовное возрождение" и спецпремий слово "молодежь" со сцены Дворца Республики звучало очень часто. Награждали коллектив Молодежного театра эстрады, Гомельского детского социального пансионата "Счастливые улыбки", Минского государственного колледжа искусств, Минского государственного дворца детей и молодежи. И это не полный список. Увидеть и сохранить таланты - этим сейчас занимаются глобально. От этого ведь зависит, как завтра будет жить страна.

"Именно благодаря вашему служению высоким идеалам мы успешно противостоим тем вызовам, которые перед нами ставит время". "Мы сбережем свою страну. Наш путь - преемственность. Смена поколений завершится в ближайшие годы. По-белорусски мудро - с опорой на все, чем мы дорожим и чем гордимся". "Мы отдаем нашу страну в руки новому поколению". "Надо подготовить молодое поколение, которое возьмет в руки Беларусь и будет ее беречь, ценить. Хотя бы так, как мы с вами". "Я люблю свой народ, и в этом моя особенность". "30 лет назад я поклялся, что я буду служить своему народу, и это делаю".

Это все главные тезисы Александра Лукашенко, сказанные в последние несколько дней.

Каждый на своем месте должен делать все, чтобы сохранить страну. Такую нехитрую формулу выводит сама жизнь. В ней все дается только своим трудом. Страницы студенчества - опыт и база для будущих свершений. 18 тыс. молодых ребят ударно поработали в 2024 году. Казалось бы, простой, но они внесли такой ценный опыт и вклад в знаковые объекты и наше будущее.

Александр Лукашенко: "Не теряйте трудового задора. Помните, что ваши идеи и неиссякаемая энергия - это мотор, который двигает Беларусь вперед. Я верю в вас, в вашу силу, в ваши таланты. Я абсолютно убежден и точно знаю, впереди нас ждет еще больше грандиозных открытий и свершений. Потому что время такое. И это время выбрало нас!"

Что думает сама молодежь про возможности в стране, легко понять из интернет-форумов. Тем более что условия для учебы, жизни, первого рабочего места Сеть позволяет обсудить в сравнении. Как это есть у нас, как происходит у соседей, в Австралии или Китае, и у молодых людей есть возможность выбирать.

"Необходимо что-то дать стране в своей сфере. Кто-то журналист, а я юрист. И я надеюсь, что то, чем я занимаюсь, те научные работы, которые пишу, дадут базу для дальнейшего совершенствования законодательства", - рассказал молодой человек.

"Я являюсь стипендиатом и лауреатом фонда по социальной поддержке одаренной молодежи. Я юрист, родители юристы, поэтому продолжаю это доброе дело. Я узнавала, сколько зарабатывают юристы в государственном, частном секторе, вне зависимости от того, какая специфика работы, хочется сказать, что уровень дохода достойный. Есть куда расти, существует много юридических сфер, в которых нет потолка", - поделилась мнением девушка.