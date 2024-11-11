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Молодежь рассказала, готова ли взять в свои руки будущее Беларуси
Мы отдаем нашу страну в руки новому поколению! Этот тезис звучал от Президента Беларуси Александра Лукашенко во время вручения традиционных в рождественское время премий "За духовное возрождение".
На таких встречах глава государства всегда затрагивает глубокие темы. Президента волнует, как будет завтра жить страна. Именно молодежи предстоит продолжать исторический путь Беларуси в меняющемся со стремительной скоростью мире. Александр Лукашенко нередко, общаясь с юношами и девушками, подчеркивает их особую и ответственную роль в развитии страны.
Мотивированная, образованная, активная молодежь - это стратегический ресурс любого государства. А инвестиции в подрастающее поколение - инвестиции в будущее.
Какое оно, новое поколение белорусов, которые вот-вот будут учить, лечить, строить и управлять этой страной? Многие утверждают, что амбициозные цели ставят себе не все. Студент магистратуры, преподаватель в университете и корреспондент "Первого информационного" - хороший пример, как можно все успевать и для чего это делать.
Стефания Винничек, корреспондент:
"С 1 курса университета я работала и осваивала другую специальность, которая привела меня в Белтелерадиокомпанию. Я этому благодарна, потому что, получая юридическую специальность по направлению "юриспруденция", которую продолжаю изучать в магистратуре уже с международным уклоном, я также преподаю и студентам. Очень классно, что есть возможность совмещать трудовую и учебную деятельность".
От 14 до 30 лет - это возрастные границы для слова "молодежь". В стране это каждый пятый белорус. Школьник, студент, молодой специалист - в зависимости от того, как человек проходит эти этапы, зависит будущее. В Беларуси давно поняли, что нужны, кроме людей с высшим образованием, и рабочие специальности, просто преподаваться они должны на уровне. Но если человек и выбирает высшее образование, то практика должна быть сразу. Сразу и зарабатывать первые деньги, и пробовать себя в профессии - в сегодняшних реалиях это жизнеспособная модель.
"Мы отдаем нашу страну в руки новому поколению. Я почему вам об этом говорю? Я говорил об этом в церкви, чтобы люди услышали это. А вам говорю потому, что нам с вами придется это поколение сформировать, нам с вами придется их посадить в свои кресла - работников творческих, культуры и так далее. И во власть. Тяжелейшая работа, но мы настроены ее организовать и провести", - отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Это видно даже по команде Президента, например, не так давно занявшим свои должности главы и заместителя Администрации Президента Дмитрию Крутому и Александру Егорову - 43 года и 39 лет. Эту же тенденцию можно проследить и в кабинете министров. Например, новому министру культуры Беларуси тоже чуть больше 40 лет.
Наши духовные ценности мы сохраняем как можем. И будем передавать своим потомкам, а значит, все будет хорошо. Самое главное, чтобы мы оставались людьми.
Недавно во время вручение премий "За духовное возрождение" и спецпремий слово "молодежь" со сцены Дворца Республики звучало очень часто. Награждали коллектив Молодежного театра эстрады, Гомельского детского социального пансионата "Счастливые улыбки", Минского государственного колледжа искусств, Минского государственного дворца детей и молодежи. И это не полный список. Увидеть и сохранить таланты - этим сейчас занимаются глобально. От этого ведь зависит, как завтра будет жить страна.
- "Именно благодаря вашему служению высоким идеалам мы успешно противостоим тем вызовам, которые перед нами ставит время".
- "Мы сбережем свою страну. Наш путь - преемственность. Смена поколений завершится в ближайшие годы. По-белорусски мудро - с опорой на все, чем мы дорожим и чем гордимся".
- "Мы отдаем нашу страну в руки новому поколению".
- "Надо подготовить молодое поколение, которое возьмет в руки Беларусь и будет ее беречь, ценить. Хотя бы так, как мы с вами".
- "Я люблю свой народ, и в этом моя особенность".
- "30 лет назад я поклялся, что я буду служить своему народу, и это делаю".
Это все главные тезисы Александра Лукашенко, сказанные в последние несколько дней.
Каждый на своем месте должен делать все, чтобы сохранить страну. Такую нехитрую формулу выводит сама жизнь. В ней все дается только своим трудом. Страницы студенчества - опыт и база для будущих свершений. 18 тыс. молодых ребят ударно поработали в 2024 году. Казалось бы, простой, но они внесли такой ценный опыт и вклад в знаковые объекты и наше будущее.
Александр Лукашенко: "Не теряйте трудового задора. Помните, что ваши идеи и неиссякаемая энергия - это мотор, который двигает Беларусь вперед. Я верю в вас, в вашу силу, в ваши таланты. Я абсолютно убежден и точно знаю, впереди нас ждет еще больше грандиозных открытий и свершений. Потому что время такое. И это время выбрало нас!"
Что думает сама молодежь про возможности в стране, легко понять из интернет-форумов. Тем более что условия для учебы, жизни, первого рабочего места Сеть позволяет обсудить в сравнении. Как это есть у нас, как происходит у соседей, в Австралии или Китае, и у молодых людей есть возможность выбирать.
"Необходимо что-то дать стране в своей сфере. Кто-то журналист, а я юрист. И я надеюсь, что то, чем я занимаюсь, те научные работы, которые пишу, дадут базу для дальнейшего совершенствования законодательства", - рассказал молодой человек.
"Я являюсь стипендиатом и лауреатом фонда по социальной поддержке одаренной молодежи. Я юрист, родители юристы, поэтому продолжаю это доброе дело. Я узнавала, сколько зарабатывают юристы в государственном, частном секторе, вне зависимости от того, какая специфика работы, хочется сказать, что уровень дохода достойный. Есть куда расти, существует много юридических сфер, в которых нет потолка", - поделилась мнением девушка.
Дальше многое зависит от респондентов. Беларуси нужна активная молодежь, а молодежи - продвигающее их государство. И это двустороннее движение, очевидно, в ближайшие 5 лет будет только усиливаться как гарант хорошего будущего нашей страны.
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