"Молодежь в науке является фундаментом развития" - Караник о форуме по ИИ и будущем Академии наук

Национальная академия наук продолжает сезон тематических мероприятий. 13 октября на площадке Академии проходят сразу несколько событий: 5-й Международный форум по искусственному интеллекту и 23-я Международная молодежная научная конференция.

Кросс-научный подход позволяет создавать прорывные изобретения и нестандартные решения на стыке разных областей знаний.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Я очень рад, что за последние годы количество молодых исследователей увеличилось. 29 % исследователей - это молодые ученые. Но надо думать уже о будущем, о следующих поколениях, потому что молодежь в науке - это фундамент развития Академии наук. Налажено очень хорошее взаимодействие с Минобразованием, начиная от Национального технопарка, с ведущими вузами страны, где вузовская наука и профильные кафедры взаимодействуют с Академией наук. Это позволяет нам видеть потенциальных исследователей со школьной скамьи. Направления соответствуют приоритетным направлениям, утвержденным указом Президента, - это биотехнологии, цифровые технологии, новые материалы - то, от чего зависит будущее развитие страны и эффективная работа реального сектора экономики".

Событие объединило более 300 ведущих отечественных и зарубежных специалистов из Беларуси, России, Китая, Узбекистана и Турции.

Также в рамках форума предусмотрено награждение победителей открытого конкурса "Лидеры искусственного интеллекта Беларуси".