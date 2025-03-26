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Молодежь за Беларусь - реакция студентов на инаугурацию Президента
"За Президента и за Беларусь" - молодые люди активно присоединяются к поздравлениям Александра Лукашенко.
25 марта молодежь встречала президентский кортеж на улицах Минска, была свидетелем присяги, клятвы военнослужащих на верность белорусскому народу и Президенту и успела поделиться своими впечатлениями с "Первым информационным".
Все белорусские студенты наблюдали за действительно важным историческим событием. Молодежь искренне рада, что причастна к этому, гордится своим Президентом и готова дальше его поддерживать.
Студенты рассказали, что за инаугурацией следили из телеграм-каналов. И в очередной раз подчеркнули, что белорусы сделали правильный выбор.
Самым запоминающимся моментом для них была речь Президента Александра Лукашенко.
"Сразу стало спокойно за наше будущее и будущее нашей страны. Этот день значит для нас очень много", - поделился один из активистов.