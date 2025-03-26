Молодежь за Беларусь - реакция студентов на инаугурацию Президента

"За Президента и за Беларусь" - молодые люди активно присоединяются к поздравлениям Александра Лукашенко.

25 марта молодежь встречала президентский кортеж на улицах Минска, была свидетелем присяги, клятвы военнослужащих на верность белорусскому народу и Президенту и успела поделиться своими впечатлениями с "Первым информационным".

Все белорусские студенты наблюдали за действительно важным историческим событием. Молодежь искренне рада, что причастна к этому, гордится своим Президентом и готова дальше его поддерживать.

Студенты рассказали, что за инаугурацией следили из телеграм-каналов. И в очередной раз подчеркнули, что белорусы сделали правильный выбор.

Самым запоминающимся моментом для них была речь Президента Александра Лукашенко.