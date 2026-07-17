Молодежь зажигает на "Славянском базаре": от патриотических акций до вечеринки с диджеями

На "Славянском базаре в Витебске" зажигает молодежь: их энергии должно хватить на творческие встречи, патриотические акции, презентации имиджевых проектов, интерактивные квесты.

В фестивальный Витебск приехали юные представители всех регионов страны. "Славянский базар" - идеальная площадка, чтобы проявить талант и реализовать смелые инициативы для развития всей Беларуси.

Каждая фестивальная локация - это простор для идей о семейных ценностях, сохранение исторической памяти, работа над патриотическими проектами. Разговор в кругу друзей, которые точно знают: именно от них уже сейчас зависит будущее.

"Мы приходим к тому, что только совместными усилиями с нашими коллегами мы можем достигать действительно общественно полезных, значимых результатов для нашей молодежи", - отметила председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси Алина Ретькова.

Познакомились с достопримечательностями древнего Витебска, а также соревновались в знании истории и культуры участники молодежных проектов во время квеста. На "Славянском базаре" в Витебске это по-особенному атмосферно.

"Витебск встречает огромным количеством разных площадок, у нас разбегаются глаза. Конечно, в восторге от людей, от улыбок, вообще суперклассная атмосфера, очень нравится квест", - рассказала девушка.

"Очень интересно познакомиться с городом, походить немножко, потому что между станциями есть расстояние. Когда мы доходим до какой-то станции, то видим еще и город, поэтому очень интересно и увлекательно", - поделилась девушка.

Первый День молодежи на "Славянском базаре" завершится вечеринкой в парке Победителей. В программе выступление кавер-бендов и диджей-сеты. А 18 июля состоится не менее насыщенная программа - будут памятные встречи и интерактивные проекты.