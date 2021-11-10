БРСМ приглашает принять участие в конкурсе молодежных инициатив

Главный приз - денежный грант на реализацию своей идеи. Чтобы стать участником конкурса, вам необходимо до конца ноября отправить заявку на имя организаторов. Все подробности - ниже.

Конкурс молодежных инициатив проводится с целью развития волонтерского движения, для работы с молодежью в информационном пространстве, а также для правового, экологического, духовного, физического и гражданско-патриотического воспитания. В нем могут принять участие некоммерческие молодежные и детские общественные объединения, формирования, зарегистрированные на территории Республики Беларусь, а также учреждения образования и организации, инициативные группы граждан, являющиеся членами общественных объединений.

Какие инициативы можно подать на конкурс

Это могут быть проекты, направленные на вовлечение молодежи в творческую деятельность и социальную практику, повышение гражданской активности, раскрытие потенциала молодых людей.

Как подать заявку

До конца ноября нужно отправить пакет документов и их электронную версию заказным письмом с уведомлением или курьером по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 40, Общественное объединение "БРСМ".

В заявку входит пакет документов с описанием инициативы, проектом сметы расходов, планом реализации и предполагаемым результатом.

Как будут оценивать конкурсантов

Все поданные на конкурс инициативы пройдут независимую экспертизу, лучшим будет оказана финансовая поддержка для реализации.