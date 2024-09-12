"Красотища невероятная, архитектура, культура". Молодежный автопоезд посетит 20 городов Беларуси

Автопоезд под слоганом "Беларусь. Молодежь. Профи" путешествует по городам нашей страны. В проекте принимают участие 120 юношей и девушек - представителей студенческой, научной, творческой и работающей молодежи Союзного государства.

Молодежный автопоезд "Беларусь. Молодежь. Профи"

Одной из точек был богатый историей Слуцк. Участники проекта встретились с молодежным парламентом Миноблисполкома и советом работающей молодежи. А еще изучили культурное наследие. Узнали историю Слуцких поясов и посетили краеведческий музей.

Участники проекта посетили градообразующие предприятия и места памяти Гомельской области

В Гомельской области первым активистов принял промышленный Мозырь. Знакомство с узкопрофильным процессом экспорто-ориентированного предприятия "Мозырьсоль" - обязательный пункт программы. Безусловный лидер в добыче соли вакуумно-выварочным способом занимает ведущие позиции на рынке. Участники республиканского проекта своими глазами увидели работу реального сектора экономики изнутри, стали свидетелями полного цикла производства полезного продукта - от разработки отложений до фасовки и отгрузки готовой продукции потребителю.

Николай Дудковский, заместитель гендиректора ОАО "Мозырьсоль":

"Мы являемся крупнейшим производителем пищевой соли класса экстра. Производственные мощности предприятия позволяют нам в этом году выпустить 580 тыс. тонн. Это достаточно большой объем. Поэтому мы и являемся таким крупным производителем, который позволяет себе конкурировать с российскими производителями. Их достаточное количество".

Маргарита Кряквина, участник проекта "Автопоезд#Беларусь.Молодежь.Профи":

"Посещение заводов, которые непосредственно связаны с той наукой, которую преподаю я, интересно. Потому что мы редко касаемся такой промышленности в учебном процессе, а такой химической машиностроительной - чаще".

Марина Ягунова, участник проекта "Автопоезд#Беларусь.Молодежь.Профи" (Россия):

"Я в первый раз и в Беларуси, и принимаю участие в автопоезде. Просто красотища невероятная, архитектура, культура! Мы уже были в Минске, Мозыре, Слуцке. Восхитились Слуцкими поясами. Кстати, мы уже практически наизусть знаем белорусский гимн!"