Напутственные слова и поздравления - последние звонки прозвучали в школах Беларуси

Последние звонки сегодня прошли по всей стране. Торжественные линейки оповестили об окончании учебного года, а также вальсом проводили 11-классников.

В столичной гимназии № 12 со школьным периодом простились более 90 выпускников. 17 из них - претенденты на золотую медаль. Поддержать главных героев праздника пришли родные и близкие. Напутственные слова и поздравления подготовили педагоги и младшие школьники. Символично запустили шары в небо, а также заложили Аллею выпускников.

Прощание со школой

Праздничный марафон в столице продолжается. "Минска-Арена" собрала на последний звонок около 11 тысяч выпускников. Это ребята из столичных школ и гимназий, а также их классные руководители. Для них сегодня яркие творческие номера дарят белорусские артисты. Подготовили и интерактивные площадки, и красочные тематические фотозоны.







