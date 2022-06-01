3.70 BYN
Напутственные слова и поздравления - последние звонки прозвучали в школах Беларуси
Последние звонки сегодня прошли по всей стране. Торжественные линейки оповестили об окончании учебного года, а также вальсом проводили 11-классников.
В столичной гимназии № 12 со школьным периодом простились более 90 выпускников. 17 из них - претенденты на золотую медаль. Поддержать главных героев праздника пришли родные и близкие. Напутственные слова и поздравления подготовили педагоги и младшие школьники. Символично запустили шары в небо, а также заложили Аллею выпускников.
Прощание со школой
Праздничный марафон в столице продолжается. "Минска-Арена" собрала на последний звонок около 11 тысяч выпускников. Это ребята из столичных школ и гимназий, а также их классные руководители. Для них сегодня яркие творческие номера дарят белорусские артисты. Подготовили и интерактивные площадки, и красочные тематические фотозоны.
Память бесценна
Перед праздником ребята почтили память погибших воинов в годы Великой Отечественной. Они возложили цветы к стеле "Минск - город-герой", что весьма символично в Год исторической памяти.