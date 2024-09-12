Первый в Беларуси форум блогеров собрал контентмейкеров со всей страны

Форум блогеров "БлогБай. Нам есть что сказать!" стартовал 27 сентября в Минске. Мероприятие будет проходить в течение двух дней. Контентмейкеры из всех регионов Беларуси приехали в столицу. Что на блогерской повестке, рассказала Анастасия Бенедисюк (см. видео).