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Первый в Беларуси форум блогеров собрал контентмейкеров со всей страны

Форум блогеров "БлогБай. Нам есть что сказать!" стартовал 27 сентября в Минске. Мероприятие будет проходить в течение двух дней. Контентмейкеры из всех регионов Беларуси приехали в столицу. Что на блогерской повестке, рассказала Анастасия Бенедисюк (см. видео).

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