Молодежь Беларуси еще раз обратилась к мировому сообществу

Я считаю, что санкции - это просто мера, которая идет по определенному сценарию, и мы, молодежь, это все видим и понимаем, и мы считаем что санкции ни к чему хорошему не приведут, и это коснется не только страны, но и конкретно молодежи. Сейчас молодежь должна не прогибаться под эти санкции, а собрать все свои силы, собраться все вместе и доказать, что мы, молодое поколение, тоже чего-то стоим и можем чего-то добиться.

Виктория Куприянова, блогер