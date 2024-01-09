ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Молодежь БСЖ привезла подарки и концертную программу подопечным Минского психоневрологического дома-интерната № 2

Из спецфонда Президента направлено более 745 тыс. рублей на поощрение одаренных учащихся и студентов

К новогодним поздравлениям присоединились представители молодежного крыла Минской городской организации Белорусского союза женщин.

Внимание и заботу волонтеры подарили подопечным столичного психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2. Сегодня здесь проживают почти 500 человек в возрасте от 22 до 96 лет. Для них - подарки от инициативной группы, добрые пожелания, интерактивная игра и концертная программа.


Изображение
Каждый верит в сказку, каждый верит в чудо, и мы очень рады, что в преддверии рождественских праздников наш дом-интернат наполнен радостными событиями и встречами с очень интересными людьми. Наше государство, действительно, социально ориентированное государство. Посещаем музеи города Минска, дельфинарии, социально значимые мероприятия и являемся активными их участниками.
Эльмира Шерметова, директор психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска


Изображение
Сколько бы сюда ни приезжало людей, какие бы ни дарили подарки, для этих людей важно присутствие каждого. Важно просто подойти, посмотреть в глаза и обнять. То тепло, которое есть в сердце, дома и в семье каждого из нас - этим людям этого не достает. Есть потребность и желание от самих девочек, от молодежного актива, чтобы принять участие в такого рода мероприятиях.
Евгения Калечиц, председатель молодежного крыла Минской городской организации Белорусского союза женщин

Республиканская благотворительная акция "От всей души" продлится по 15 января. В этом году только в Минской области ее адресатами станут более 35 тыс. пожилых белорусов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все