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Молодежь БСЖ привезла подарки и концертную программу подопечным Минского психоневрологического дома-интерната № 2
Из спецфонда Президента направлено более 745 тыс. рублей на поощрение одаренных учащихся и студентов
К новогодним поздравлениям присоединились представители молодежного крыла Минской городской организации Белорусского союза женщин.
Внимание и заботу волонтеры подарили подопечным столичного психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2. Сегодня здесь проживают почти 500 человек в возрасте от 22 до 96 лет. Для них - подарки от инициативной группы, добрые пожелания, интерактивная игра и концертная программа.
Каждый верит в сказку, каждый верит в чудо, и мы очень рады, что в преддверии рождественских праздников наш дом-интернат наполнен радостными событиями и встречами с очень интересными людьми. Наше государство, действительно, социально ориентированное государство. Посещаем музеи города Минска, дельфинарии, социально значимые мероприятия и являемся активными их участниками.
Сколько бы сюда ни приезжало людей, какие бы ни дарили подарки, для этих людей важно присутствие каждого. Важно просто подойти, посмотреть в глаза и обнять. То тепло, которое есть в сердце, дома и в семье каждого из нас - этим людям этого не достает. Есть потребность и желание от самих девочек, от молодежного актива, чтобы принять участие в такого рода мероприятиях.
Республиканская благотворительная акция "От всей души" продлится по 15 января. В этом году только в Минской области ее адресатами станут более 35 тыс. пожилых белорусов.
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