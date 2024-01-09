Молодежь БСЖ привезла подарки и концертную программу подопечным Минского психоневрологического дома-интерната № 2

Сколько бы сюда ни приезжало людей, какие бы ни дарили подарки, для этих людей важно присутствие каждого. Важно просто подойти, посмотреть в глаза и обнять. То тепло, которое есть в сердце, дома и в семье каждого из нас - этим людям этого не достает. Есть потребность и желание от самих девочек, от молодежного актива, чтобы принять участие в такого рода мероприятиях.

Евгения Калечиц, председатель молодежного крыла Минской городской организации Белорусского союза женщин