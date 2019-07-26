Молодежь из Беларуси, России и Латвии участвует в международном лагере "Бе-Ла-Русь"

На приграничной поляне трех государств - у Кургана Дружбы. Более полутысячи человек из Беларуси, России и Латвии участвуют в международном молодежном лагере "Бе-Ла-Русь". Сюда приезжают и те, кто был у истоков зарождения традиции. В этом году эстафету приняли мы. Четырехдневная смена проходит под девизом "Раскрой свою суперсилу!". Впервые в лагере прошел молодежный забег! На дистанцию участники вышли в костюмах супергероев. В программе не только спортивные, но интеллектуальные игры. Вечером - песенный фестиваль у костра, кулинарный конкурс и дискотека. Также молодые люди трех стран примут участие в акции "Беларусь помнит. Помним каждого".



