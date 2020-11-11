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Молодежь Минска присоединилась к акции "Мой родны кут"
Благоустройством дворовых территорий активно занимаются волонтеры Республиканского союза молодежи. В рамках акции "Мой родны кут" в районах Минска они создают муралы - рисунки на стенах домов или трансформаторных будок. Все инсталляции носят патриотический характер. Арт-объект "Мирное небо над головой" во дворе на улице Илимской посвящен празднованию 75-летия Великой Победы.
Муралы, которые появляются в различных частях города, объединяет один персонаж: аист - символ Беларуси. Организаторы проекта надеются, что такой яркий рисунок на улице Лидской принесет благополучие жителям двора. Во Фрунзенском районе таких арт-объектов пятнадцать.
Для жителей двора волонтеры организовали импровизированный праздник с подарками. В планах Союза молодежи - украсить такими арт-объектами каждый район столицы.
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