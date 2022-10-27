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Молодежь принимает активное участие в обсуждении законопроекта о ВНС
Тезисы закона о Всебелорусском народном собрании и поправки в Избирательный кодекс изучили и будущие педагоги в белорусской столице. В электоральной кампании может и должен участвовать каждый совершеннолетний, молодежь же интересуют не только оргмоменты, а концептуальные подходы - с какого возраста можно претендовать на должность Президента или как единый день голосования повлияет в целом на избирательную систему Беларуси. Говорили и о предстоящем формировании ВНС, в том числе с участием гражданского общества.
Я как человек, который поступал на исторический факультет, участвовал в олимпиадах по обществознанию, понимаю, как работают эти механизмы. Сегодня назрело много вопросов, которые может решить ВНС. Студенты и представители общественных организаций должны быть представлены на ВНС.
Предложения от молодежи по совершенствованию законодательства до окончательного утверждения документов принимают также первичные организации Федерации профсоюзов и онлайн приемная Союза молодежи.
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