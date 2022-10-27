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Молодежь принимает активное участие в обсуждении законопроекта о ВНС

Тезисы закона о Всебелорусском народном собрании и поправки в Избирательный кодекс изучили и будущие педагоги в белорусской столице. В электоральной кампании может и должен участвовать каждый совершеннолетний, молодежь же интересуют не только оргмоменты, а концептуальные подходы - с какого возраста можно претендовать на должность Президента или как единый день голосования повлияет в целом на избирательную систему Беларуси. Говорили и о предстоящем формировании ВНС, в том числе с участием гражданского общества.

Я как человек, который поступал на исторический факультет, участвовал в олимпиадах по обществознанию, понимаю, как работают эти механизмы. Сегодня назрело много вопросов, которые может решить ВНС. Студенты и представители общественных организаций должны быть представлены на ВНС.
Артем Чаботько, студент исторического факультета БГПУ имени Максима Танка

Предложения от молодежи по совершенствованию законодательства до окончательного утверждения документов принимают также первичные организации Федерации профсоюзов и онлайн приемная Союза молодежи.

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