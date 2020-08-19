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Молодежь, работники предприятий и представители общественных организаций стали участниками митинга "За Беларусь" в Бобруйске

Молодежь, работники предприятий и представители общественных организаций также стали участниками мирного митинга "За Беларусь" в Бобруйске на главной площади у здания городского исполнительного комитета и городского Совета депутатов. Именно здесь принимаются важные для крупного районного центра решения как в экономике, так и социальной сфере, строятся планы на дальнейшее развитие, а главное - под контролем их реализация: в строительстве, промышленности, медицине и образовании. Собрались те, кто неравнодушен к судьбе своей страны.

К митингу в поддержку Главы государства присоединились сегодня и жители районных центров региона. Сотни людей собрались в Круглом, Славгороде и Шклове. Те, кто понимают, какой путь прошла Беларусь в своем развитии, и не хотят все это потерять.

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