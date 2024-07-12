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Молодежь, Союзное государство и ШОС. Чем живут главные площадки "Славянского базара"

"Славянский базар" отдал сегодня свои главные площадкиБелорусскому республиканскому союзу молодежи, Союзному государству и впервые Шанхайской организации сотрудничества. В Витебск прибыли министры культуры стран - участниц ШОС.

Атмосферой и последними фестивальным новостями поделилась корреспондент АТН Лидия Заблоцкая (см. видео).

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