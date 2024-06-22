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Молодежь стран СНГ отдала дань уважения жертвам Великой Отечественной войны

Сегодня вместе со всей Беларусью дань уважения жертвам Великой Отечественной войны отдали представители молодежи стран СНГ.

83-ю годовщину начала страшных событий участники "Поезда Памяти" встретили в Брестской крепости. Ночью они посетили митинг-реквием и стали свидетелями исторической реконструкции первого дня войны (подробнее в видео).

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