Молодежь стран СНГ отдала дань уважения жертвам Великой Отечественной войны

Сегодня вместе со всей Беларусью дань уважения жертвам Великой Отечественной войны отдали представители молодежи стран СНГ.

83-ю годовщину начала страшных событий участники "Поезда Памяти" встретили в Брестской крепости. Ночью они посетили митинг-реквием и стали свидетелями исторической реконструкции первого дня войны (подробнее в видео).