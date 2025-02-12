Молодежная политика Беларуси, или Почему в стране делают ставку на молодежь

Молодежь Беларуси заинтересована в повышении своей политической и правовой культуры. Сегодня они не только являются лидерами молодежного мнения, но и становятся молодыми парламентариями и депутатами местных советов.

Кому славить Беларусь в ближайшие 10 лет?

Им славить Беларусь

Какой он, управленец ХХI века? И кому сегодня доверяют будущее страны? Улыбчивые, открытые, знающие чего хотят от жизни и от себя лично. Откровенно о том, почему готовы взять страну в надежные руки и обещают сохранить и приумножить.

Молодость счастлива тем, что у нее уже сейчас есть будущее, а настоящее было сформировано еще вчера. Стремительно меняющиеся мы быстрее всех можем адаптироваться к новым условиям и предложить свежий взгляд на привычные вещи. Несем в науку творчество, в политику - мир и справедливость, а в искусство - дисциплину. Все потому, что в стране под знаком качества находится качественная молодежь.

Арина Колесова, студентка БНТУ:

"Каждый может найти что-то для себя. Я смогла найти свою творческую стезю, развиваться в ней, и очень рада, что возможности передо мной открыты. Не имеет никакого значения, откуда я родом, какая у меня семья и так далее. Имеет значение только мой талант, только мое желание расти и двигаться вперед".

Смена поколения

Кому-то сложно довериться молодежи и делегировать ответственные задачи. Но только не в Беларуси. Президент давно и дальновидно формирует запрос на вовлечение молодых людей в общественную и политическую жизнь. Подтверждение тому - отдельная статья в обновленной Конституции, посвященная развитию потенциала молодых людей в интересах государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (Логойск, 07.01.2025 г.):

"Будущее время, и особенно будущая пятилетка - это смена поколения. И я, и многие со мной - мы же не вечные. Надо подготовить молодое поколение. Как молодое - следующее поколение. Наших детей, которые возьмут в руки Беларусь и будут ее беречь, ценить".

Владислав Демиденко, председатель Молодежного совета при Мингорсовете:

"Для меня молодежная политика - это возможность обеспечить светлое будущее наших поколений, создать условия для самореализации и развития. Это инвестиция в наше будущее. Молодежная политика - это не про материальное что-то, а скорее про любовь к Родине".

Диалог с государственными органами

Согласно опросам белорусских молодежных ведомств, поколение зумеров считает диалог с государственными органами надежным источником информации. Интересуют инсайды, тейки, сторителлинг - это если на молодежном. И, конечно, в абсолютном большинстве задать вопросы и получить ответы молодые люди хотели бы именно у главы государства. И самое главное, что у них эта возможность есть.

Елизавета Сенчук, студентка МГЛУ:

"Я считаю, что наша встреча с Президентом Республики Беларусь прошла доброжелательно. Приятно присутствовать там именно с ним. Он отвечал нам на вопросы, которые мы задавали, а обсудили мы их огромный спектр".

"Заряд позитивной энергии получили еще во время встречи. Говорили обо всем: и о политике, и о развитии образования. Мы - молодежь, мы - будущее нашей страны, и мы те люди, на которых в дальнейшем будет опираться Беларусь", - рассказал Александр Малашко, председатель студенческого совета БНТУ.

Инвестиции в будущее

Направлений у молодежной политики много, но еще больше побед, высот и рекордов, которых добивается лучшая молодежь страны. Этому благоволит государственная поддержка образования, науки и молодежной политики, на реализацию которой в 2025 году из республиканского бюджета выделено более 2 млрд рублей.

Максим Кучвальский, зампредседателя Совета молодых ученых НАН Беларуси:

"За результатами обязательно следуют награды. В первую очередь это награды нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко. Это именно под его руководством поддержка талантливых аспирантов и молодых ученых была поднята на президентский уровень".