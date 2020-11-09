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Молодежная дискуссия сегодня объединила лучших студентов белорусской столицы

На повестке дня - вопросы развития страны. Ребята делились своими представлениями, какой хотели бы видеть родную Беларусь. Озвучили и предложения, которые уже поступили в адрес экспертов (парламентариев, чиновников, молодежных лидеров) через онлайн-приемную БРСМ, а также через интернет-платформу "Движение вперед".

Диалоговые встречи проходят по всей стране. Конструктивные идеи и предложения будут вынесены на обсуждение Всебелорусского народного собрания.

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