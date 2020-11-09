Молодежная дискуссия сегодня объединила лучших студентов белорусской столицы

На повестке дня - вопросы развития страны. Ребята делились своими представлениями, какой хотели бы видеть родную Беларусь. Озвучили и предложения, которые уже поступили в адрес экспертов (парламентариев, чиновников, молодежных лидеров) через онлайн-приемную БРСМ, а также через интернет-платформу "Движение вперед".