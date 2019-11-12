Молодежная эстафета БРСМ "#яприду" в Гомеле

Первый день досрочного голосования в Гомеле прошел под хештегом #яприду - акцию организовал БРСМ. У каждого была возможность написать предложение будущему народному избраннику: все письма после выборов передадут представителям округов. Самым маленьким, пока родители голосовали, предложили игры и раскраски. Желающие также могли проверить свою эрудицию в вопросах белорусской культуры и народных традиций.



Особое внимание - молодым гомельчанам, которые впервые принимают участие в выборах. Для них волонтеры приготовили специальные подарки.



