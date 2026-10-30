Молодежный форум "Молодежь и будущее" стартовал в "Силичах"

Обменяться идеями и обсудить будущее. В "Силичах" стартовал молодежный форум Управления делами Президента Беларуси. Участие принимают 150 делегатов со всей страны.

Из разных регионов - на одну локацию. Силичи превратились в площадку образовательного кластера. Здесь стартовал молодежный форум Управления делами Президента Беларуси "Молодежь и будущее". Участники - молодые сотрудники организаций Управделами Президента. Молодежный форум объединил представителей Нацпарка "Беловежская пуща", Березинского биосферного заповедника, крупных санаториев и сельхозорганизаций. К слову, суммарно в структуре Управделами Президента - около 3 тыс. молодых людей.

Антон Краевский, заместитель управляющего делами Президента Беларуси:

"У нас в форуме предусмотрен очень плотный график мероприятия. Он рассчитан на два дня. И символично мы начинали именно первый день с возложения венков в мемориальном комплексе "Хатынь". Это не просто так. Мы хотим, чтобы молодежь всегда помнила историю Республики Беларусь, своей Родины, понимала ошибки, которые не надо совершать, что лучше жить в мире, созидать, работать и творить".

Дарья и Михаил Лукьянчик, сотрудники Национального парка "Беловежская пуща":

"Мы на таком форуме участвуем впервые. Для нас он в новинку. Мы приехали из Национального парка "Беловежская пуща". Мы оба научные сотрудники, сотрудники научного отдела Национального парка, занимаемся наукой. Очень здорово, что есть возможность приехать, поучаствовать, обменяться опытом".

"Мы очень рады, что нам выпала возможность поучаствовать. Для нас это что-то в новинку. Мы побывали в Хатыни, были там в первый раз. Очень восхищены были музеем и экскурсией. Все безумно понравилось. Ждем диалоговую площадку".

Антон Павельев, председатель Молодежного совета Управделами Президента Беларуси:

"Это тренинги по командообразованию, выявлению лидерства, работе в информационных технологиях, работа с искусственным интеллектом. Это то, что сейчас интересно, в том числе для молодежи, и чтобы молодежь могла эти знания использовать и направить в нужное русло на благо своих предприятий".

Знакомство, командная работа и прямой диалог - так построена программа этих двух дней.

Дарья Павловская, главный специалист службы по связям с общественностью и маркетингу Банка развития Беларуси:

"Сегодня мы разговариваем про работу в медиапространстве, тенденции времени и непосредственно про нейросети - это одна из актуальных тем".

Центральное событие второго дня - диалоговая площадка. В программе - трудовая акция.

Форум объединяет молодых представителей организаций со всей страны, чтобы обсуждение будущего сопровождалось и конкретным делом.