Открытый диалог с руководящим составом здравоохранения Минска прошел в БГМУ. Молодежный форум "Мы молодые, мы в медицине" объединил свыше 1 тыс. участников.

В августе в поликлиниках и больницах столицы на первые рабочие места вышли больше 300 врачей, 900 медсестер. На форуме обсудили актуальные вопросы, которые касаются в том числе прав и гарантий молодых специалистов, соцвыплат и перспектив, связанных со строительством и приобретением жилья в столице.

Юрий Горбич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

"Мы стараемся обеспечивать молодых специалистов жильем. Понятно, что это жилье в абсолютном большинстве случаев в общежитиях, и понятно, что на момент, когда они все приходят, может быть, не всегда получается обеспечить абсолютно всех. Но в течение буквально 2-3 месяцев мы предоставляем как минимум койко-место в общежитии абсолютно всем. Плюс к этому все надбавки, которые можно установить, и все компенсации, которые можно установить молодым специалистам в городе Минске, устанавливаются абсолютно по максимуму".

В IV квартале 2026 году введут еще одно общежитие в районе Долгиновского тракта, где находятся множество медицинских учреждений. Оно будет рассчитано на 1201 человека, включает 375 жилых ячеек. Они квартирного типа, предназначены для проживания 3 и 4 человек. Жилье будет сдаваться с полной отделкой и мебелью. Предусмотрены парковки, а также детская и спортивная площадки.