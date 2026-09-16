Краткий пересказ от ИИ

Особенно чтит, сохраняет и ценит значимость исторического подвига и народного единства молодежь Беларуси. В стране продолжается масштабная работа по созданию интерактивной карты знаковых и героических мест.

Главным инструментом в этом деле стал молодежный проект "Цифровая звезда".

Молодежная инициатива объединяет поисковую и исследовательскую работу: активисты находят памятники, братские могилы и значимые исторические места, собирают архивные сведения и делают их доступными для широкой аудитории.

QR-коды на памятных местах

Каждая площадка оборудована специальной табличкой с QR-кодом. Наведя камеру телефона, можно мгновенно узнать исторические факты о памятном объекте. Всего цифровой проект открывает доступ уже более чем к трем тысячам мемориалов.

В единой базе собраны архивные документы, фотографии и биографические сведения. За каждым памятником - своя история, а за каждой историей - судьбы людей, благодаря которым сохраняется память о прошлом.

Особое внимание уделяется малоизвестным захоронениям, местам боевых действий во время Великой Отечественной войны, а также событиям, которые объединили белорусский народ и определили дальнейший путь страны.

История жизнии и боевой путь Иосифа Свидинского

Например, на портале можно узнать историю Иосифа Викентьевича Свидинского.

Мемориальная доска в его честь установлена на здании средней школы №1 в Белоозерске. В 1939 году Иосиф Викентьевич был призван в ряды Красной Армии и участвовал в освободительном походе в Западную Беларусь. Позже он проявил мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны.

Поэтому дата 17 сентября - День народного единства - здесь всегда вызывает особое чувство. Подвиги земляков свято чтят и ценят более 240 учащихся школы.

Проект "Цифровая звезда" не только сохраняет память о прошлом, но и вдохновляет молодежь на изучение истории своей страны. Единство, общая память и созидание - это то, что сегодня по-настоящему объединяет белорусов и бережно передается из поколения в поколение.