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Молодежной столицей Беларуси 2019 года объявлена Орша

Этот статус город принял от Могилева. Передача символического ключа состоялась на сцене городского Центра культуры. Сегодня здесь собрались молодые и креативные белорусы из разных регионов. Они стали главными участниками республиканского форума "Беларусь. Моладзь. Будучыня".Свои разработки на празднике в Орше презентовали победители республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". Выставку достижений организовали и учреждения образования Оршанского района.

В течение года в Орше пройдут областные и республиканские молодежные мероприятия. Город станет платформой для поддержки и развития различных проектов и инициатив.

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