Молодежной столицей Беларуси 2019 года объявлена Орша

Этот статус город принял от Могилева. Передача символического ключа состоялась на сцене городского Центра культуры. Сегодня здесь собрались молодые и креативные белорусы из разных регионов. Они стали главными участниками республиканского форума "Беларусь. Моладзь. Будучыня".Свои разработки на празднике в Орше презентовали победители республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". Выставку достижений организовали и учреждения образования Оршанского района.