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Молодежную эстафету, посвященную юбилею освобождения Беларуси, встречают в Барановичах

На главной площади открылась мобильная экспозиция "Освобождение Беларуси" и заработала лаборатория по сбору фактов о ветеранах войны. Результатом станет создание альбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы".

Участники эстафеты побывают в самых крупных городах Беларуси

Следующим знаковым местом станет Брест. Завершится путешествие 3 июля. Национальный альбом памяти представят на шествии в Минске.

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