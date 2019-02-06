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Молодежные отряды охраны правопорядка Беларуси отмечают 15 лет
Инициативные юноши и девушки, а их в движении 15 тысяч, вместе с сотрудниками милиции патрулируют улицы крупных городов и сел, помогают организовывать масштабные спортивные и музыкальные проекты, перенимают на практике опыт спасателей. И вот совсем недавно школьники из Минской области в Слуцке спасли из горящего дома мужчину. А в Логойском районе - девочку, которая провалилась под лед. О своих поступках они говорят скромно, уверены, так поступил бы каждый. За смелость и мужество лучшие отряды охраны правопорядка и командиры сегодня были отмечены почетными грамотами и нагрудными знаками.
С теми, кто всегда готов подставить крепкое плечо, встретилась Юлия Токарь. Предельной концентрации, ловкости и выносливости обучают юных правоохранителей. Тренировки проходят как в тренажерном зале, так и в тире. Ведь для бойцов молодежного отряда охраны правопорядка главное - физическая подготовка. Михаилу Богуню из Бреста она пригодилась на деле. В городском парке летом произошла драка, в потасовке пострадали люди. Задержать хулиганов и помог студент 4 курса. А 9-классник из Слуцка Даниил Жданко накануне из горящего дома спас мужчину. 15-летний подросток, возвращаясь со школы, не прошел мимо чужой беды. Не дожидаясь пожарных, выбил дверь и вместе с прохожим помог вынести пострадавшего.
Отважные поступки этих молодых людей не остаются незамеченными
И сегодня каждого найдет заслуженная награда. А пока для ребят интерактивная экскурсия по Музею Великой Отечественной с историями настоящих мужественных подвигов. За смелость и мужество лучшие отряды охраны правопорядка, штабы и командиры были отмечены почетными грамотами и нагрудными знаками. Этому молодежному движению сегодня 15.
Инициативные юноши и девушки, а их в движении по всей стране 15 тысяч, вместе с сотрудниками милиции патрулируют улицы крупных городов и сел. Перенимают опыт спасателей, проводят совместные учения, преодолевая 10-метровую высоту, огненную психологическую полосу. И помогают организовывать масштабные спортивные и музыкальные форумы. Они будущие программисты, маркетологи, спортсмены и одновременно хранители порядка, готовые прийти на помощь в любую минуту.
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