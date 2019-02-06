Молодежным отрядам охраны правопорядка сегодня 15 лет

Отважные и инициативные юноши и девушки вместе с сотрудниками милиции патрулируют улицы крупных городов и небольших деревень, помогают организовывать масштабные спортивные и музыкальные проекты, перенимают на практике опыт спасателей. Например, девятиклассник из Слуцка спас хозяина из пылающего дома. И сегодня Даниил Жданко отмечен благодарностью.

Сегодня подведены итоги республиканского конкурса молодежных отрядов охраны правопорядка. Почетными грамотами и нагрудными знаками отмечены лучшие отряды, штабы и командиры.