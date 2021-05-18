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Молодежный форум ProAtom пройдет в Минске 20 мая
Подготовку кадров для атомной энергетики обсудят участники молодежного форума ProAtom. Он пройдет в Минске 20 мая, сообщает пресс-служба Министерства энергетики. Форум соберет студентов ведущих вузов, учащихся столичных школ и Минского государственного энергетического колледжа. Среди тем - подготовка кадров для атомной энергетики и подходы в сфере повышения квалификации молодых специалистов. Речь также пойдет о взаимодействии вузов с Белорусской АЭС по вопросам трудоустройства выпускников. В день форума также будет работать тематическая выставка.
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