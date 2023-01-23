"Молодежный квиз" - в Минске определили самую эрудированную команду

Девять команд, минута - на один вопрос и мозговой штурм. Сегодня в столице определили самую эрудированную команду. По итогам финала интеллектуальной игры "Молодежный квиз" ей стали ученики 14-й гимназии Заводского района Минска. Эта команда будет представлять столицу на республиканском первенстве.

Какой хищник нарисован на гербе Гомеля? Название какого города совпадает с названием белорусского месяца? Как звали отца Рогнеды - первого полоцкого князя? В финале для эрудитов подготовили квиз из пяти туров. В каждом по 7 вопросов - как на проверку школьных знаний, так и общего уровня интеллектуального кругозора.