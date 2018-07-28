Молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь" уже 27-й раз собирает молодежь

"Дыши полной грудью!". Это нынешний девиз международного молодежного лагеря "БеЛаРусь", который на стыке трех стран - Беларуси, России и Латвии - в эти дни собирает молодежь вот уже 27-й раз. Так молодое поколение хранит память о подвиге белорусов, россиян и латышей, которые вместе сражались против врага во время Великой Отечественной. Каждый год на стыке границ вырастает палаточный городок. Один день в "БеЛаРуси" провела Ольга Масловская.

Палаточный городок на стыке трех государственных границ. Такое можно увидеть только один раз в году. В последние выходные июля по традиции сюда приезжает молодежь из трех стран - Беларуси, Латвии и России.

Юрис Пискорскис - один из тех, кто начинал традицию молодежных встреч у Кургана Дружбы. И ни разу за 27 лет ей не изменил. Ведь его предки вместе с белорусскими и российскими подпольщиками на этой земле сражались за общую победу. А еще лагерь "БеЛаРусь" - его молодость, это чувство локтя и настоящие друзья.

В этом году участники лагеря - а это более пятисот человек - принимает латвийская сторона. А значит, все жители палаточного городка сверяют часы по Риге. Девиз этой встречи: "Дыши полной грудью!".

Каждый год в палаточный лагерь приезжают новички, а в "БеЛаРусов" дубовыми ветками и водой из местной речки их посвящают старожилы.

В числе тех, кто «на новенького», Мария Соловьева из Витебска. Обладательница титула "Королева Весна Беларуси 2018" старательно выполняет все задания инструктора, ведь завтра предстоит сдавать нормы ГТО: "Готов к труду и отдыху".

Любимую миллионами игру главной темой своего приветствия сделали участники могилевской команды. Даже Рональду и Месси привезли в "БеЛаРусь". Теперь тренируются с кумирами на одной поляне.

В программе лагеря - фестиваль талантов "БеЛаРусские зори", впервые - развлекательная программа "БАЯН" - "Белорусское ассорти ярких и находчивых". А еще мастер-классы, встречи и ключевые решения - каким быть лагерю в 21-м веке.