Молодежный лагерь у Кургана Дружбы: в Верхнедвинский район приехали около 400 человек

Международный лагерь "Бе-La-Русь" в тридцатый раз объединил молодежь и тех, кто стоял у истоков традиции встречаться у Кургана Дружбы. Мемориал на стыке границ Беларуси, России и Латвии создан в память о совместной борьбе с врагом. В годы Великой Отечественной в этой местности развернулось крупное подпольное и партизанское движение. Накануне состоялось торжественное открытие юбилейной встречи, традиционное посвящение и ночная дискотека.