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Молодежный марафон "75" встретил Гомель
Молодежный марафон "75" сделал еще один шаг на пути к столичному региону. Автоколонну встретил Гомель.
Первой остановкой стала Аллея Героев. Здесь участники марафона возложили цветы к монументу и развернули полотнище "Беларусь помнит" с именами освободителей. Затем марафон сменил локацию. На площади Восстания раскинулся опен эйр "Цветы Великой Победы". Интерактивные площадки и, конечно, мобильная цифровая лаборатория. Она также колесит по стране. Здесь собирают фото участников войны, их биографические данные, которые в будущем появятся на страницах национального альбома памяти "Беларусь помнит. Родные лица Победы". В его формировании может поучаствовать каждый: необходимо принести фото своего родственника и информацию о его военной жизни. Всего в книге памяти будет 900 фотографий. 3 июля альбом передадут на хранение в Музей истории Великой Отечественной войны.
Молодежный марафон "75" стартовал у стелы "Минск - город-герой" 11 июня и продлится до 3 июля. Его маршрут проходит по местам боевой славы. После Гомеля марафон отправится в столичный регион.
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