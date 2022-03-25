"Молодежный маршрут добрых дел" провел благотворительную акцию в Белорусском хосписе в Боровлянах

"Молодежный маршрут добрых дел" пришел сегодня в Белорусский детский хоспис в Боровлянах. Во время благотворительной акции представители областной организации профсоюза работников здравоохранения помогли благоустроить территорию. Молодые медики также покрасили скамейки и детскую площадку, побелили деревья. Кроме того, вручили денежный сертификат на укрепление технической базы хосписа. Сейчас под его опекой находятся около 500 семей.