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Молодежный парламенти готовит предложения к Всебелорусскому народному собранию

Важные вопросы развития страны сегодня обсуждали в белорусской столице молодые парламентарии. Своими идеями они поделились с опытным коллегой - спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Участники озвучили свои инициативы, которые будут вынесены на обсуждение Всебелорусского народного собрания.

Кроме того, молодежный парламент собрал более 200 предложений по выбору тематики следующего года. Среди идеи - определить 2021-й Годом семьи или Годом сохранения исторической памяти.

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