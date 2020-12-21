Молодежный парламенти готовит предложения к Всебелорусскому народному собранию

Важные вопросы развития страны сегодня обсуждали в белорусской столице молодые парламентарии. Своими идеями они поделились с опытным коллегой - спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Участники озвучили свои инициативы, которые будут вынесены на обсуждение Всебелорусского народного собрания.